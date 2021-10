Thiès / Gamou 2021 : Le ministre Alioune Sarr se rend à Thiénaba et chez la famille Ndiéguène.

En prélude du Gamou annuel marquant la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (Psl), le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, maire de Notto Diobass, a effectué une tournée auprès des familles religieuses de Thiénaba et de Keur Mame El Hadji Ndiéguène.



Il était accompagné du sous-préfet, du maire de Thiénaba, Talla Diagne et des responsables politiques, religieux et coutumiers. Le ministre-maire a commencé sa visite dans la cité religieuse de Thiénaba Seck où il a été reçu par le Khalife Serigne Assane Seck.



Qui n'a pas manqué de magnifier le compagnonnage de Moustapha Niasse et du Président Macky Sall.

Poursuivant sa visite, le maire de Notto Diobass s'est rendu à Keur Mame El Hadj où il a été reçu à l’esplanade de la mosquée par le khalife Général Serigne Mouhamadou Mounirou Ndiéguène. À travers ce geste de haute portée, dira le Khalife, vous venez d'imprimer à nouveau une marque indélébile pleine de symboles et de sens à nos excellentes relations.



Pour conclure son propos, le Khalife Général a formulé des prières à l'endroit du Président Macky Sall, du Secrétaire général, Moustapha Niasse, du ministre-maire et de la forte délégation qui l'accompagnait...