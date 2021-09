Thiès-Est / Locales 2022 : Habib Niang investi par ses militants pour une meilleure gestion de la municipalité.

Les sympathisants et militants du responsable apériste Habib Niang ont organisé une grande cérémonie d'investiture de leur leader pour ces prochaines joutes électorales de 2022.



effet, les différents représentants de "And Suxxali Sénégal" des quartiers qui constituent la commune de Thiès-Nord invitent le Président Macky Sall à choisir leur leader. Aussi, ces groupements de femmes ont d'ailleurs pris la ferme décision de payer la caution du responsable apériste s'il est choisi.



D'après la responsable des femmes de "And Suxxali Sénégal", Seynabou Dieng, "la cité du rail doit changer de visage et nous ne voulons de personne d'autre que Habib Niang. Nous ne voulons pas d'une gestion partisane dans notre municipalité et Habib Niang est le meilleur profil dans la zone-Nord"...