Thiès : Esp-Epe forme les responsables de la cellule genre pour une plus grande insertion des filles aux métiers techniques

Le projet Essor du secteur privé par l'éducation pour l'emploi (Esp-Epe) du ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat (Mefpa) a organisé un atelier de formation des responsables des cellules genre et des cellules insertion des établissements de formation professionnelles et technique. L'objectif c'est de permettre une meilleure prise en compte de la dimension genre mais aussi pour que les filles puissent avoir accès à la formation professionnelle et technique afin de pouvoir s'insérer dans le tissu économique...