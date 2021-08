Thiès : Entre sensibilisation sur la Covid-19 et la préparation des élections locales, Habib Niang arme ses troupes.

Ce Samedi 14 Août, 10 mouvements de soutien ont rejoint les rangs des militants de Habib Niang, responsable politique de l'Apr. Ce, pour l'accompagner dans la conquête de la mairie de la zone Nord.



Les représentants de ces formations politiques, après moult réflexions ont porté leur choix sur le président Habib Niang qu'ils jugent être le meilleur pour diriger la commune Nord. Ils sont composés de jeunes et de femmes convaincus et déterminés à accompagner Habib Niang dans sa politique de développement socio-économique et le tout pour le compte du Président Macky Sall à Thiès. Mais aussi sensibiliser les populations sur la tenue des élections du 23 Janvier 2022.



En effet, les militants sont à pied d'œuvre nuit et jour et sensibilisent leurs camarades surtout les primo-votants à s'inscrire sur les listes électorales. Depuis l'ouverture des inscriptions et la réinscription sur les listes électorales, un nombre important de militants de Habib Niang sont inscrits sur les listes électorales.



Lors de cette rencontre avec ses militants, Habib Niang a insisté sur la prévention et la sensibilisation sur la maladie avant de donner 6.000 masques à ses jeunes et femmes pour qu'ils les distribuent à la population tout en les invitant à aller se faire vacciner pour se protéger de la pandémie. Selon lui, "le respect des mesures barrières et la vaccination sont pour le moment les seuls moyens pour se protéger contre la maladie".



Pour rappel, depuis l'apparition du premier cas de covid-19, Habib Niang est toujours constant dans sa logique et sa démarche de participer à l'effort national de lutte contre la propagation du coronavirus derrière le Président Macky Sall.