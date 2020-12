Thiès / Élections locales : Les jeunes de Siré Dia mettent en selle leur mentor.

Face aux enjeux du moment et les importants défis pour que Thiès rayonne à nouveau, des jeunes de Siré Dia ont tenu un point de presse pour réitérer leur engagement derrière leur leader. Lequel, estime-t-il, a accompli un travail jusque là incontestablement positif dans la cité du rail.



En effet, selon ces jeunes de Siré Dia, leur mentor n'a qu'un seul souci : l'épanouissement de sa communauté. "Il a suscité et réveillé un fort engouement politique dans la cité du rail. Siré Dia est une personne utile à la cité, sensible aux préoccupations de la jeunesse à qui il a donné beaucoup d'emplois. Sa loyauté et sa fidélité au Président Macky Sall sont sans équivoque. Il rassure, apaise les souffrances, nourrit les affamés, soigne les malades, achète les ordonnances, entretient les mosquées, finance les femmes (...)", révèlent-ils.



Fort de ce constat, ces jeunes ont affirmé que Siré Dia qui est engagé dans la conquête de la mairie de ville lors des prochaines locales, constitue le candidat idéal...