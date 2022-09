Les conseillers municipaux et départementaux ont rallié le Conseil départemental de Thiès pour le scrutin du Haut conseil des collectivités territoriales.



Venu s'acquitter de son devoir civique, le président du mouvement "Thiès Ca Kanam", Pape Doumbia, qui réitère son ancrage dans BBY, a tenu à renouveler toute sa confiance au leader du parti Rewmi et au Président, Macky Sall. "Tous les conseillers que nous avons sont derrière BBY", a-t-il précisé.



Quant aux résultats des dernières élections législatives, Pape Doumbia est d'avis qu'il faut en tirer des leçons et se focaliser sur l'avenir du pays...