Thiès / Élections HCCT : "L'opposition a manqué de considération et de respect au peuple sénégalais" (Mamadou Thiaw, maire de Tassette)

Le boycott de l'opposition des élections du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) est très mal perçu par le maire de Tassette et secrétaire exécutif du PNDL. Venu s'acquitter de son devoir citoyen, Mamadou Thiaw qui soutient que c'est le peuple sénégalais qui avait voté lors du référendum pour la création du HCCT, estime que "cette institution qui est d'une grande importance, a fait d'excellents résultats en matière de décentralisation". Pour lui, ce boycott s'explique par le fait que "l'opposition sait que BBY est largement majoritaire dans les 557 communes du Sénégal". Et d'ajouter : "Que l'opposition vienne ou pas, nous allons gagner avec un fort taux de 80 %". Pis, dira-t-il, l'opposition n'est pas venue participer aux élections du HCCT et a ainsi manqué de considération et de respect au peuple sénégalais.