Thiès : El Malick Seck en campagne pour Macky Sall

Le journaliste El Malick Seck, conseiller municipal à Thiès soutient le Président Macky Sall pour les élections présidentielles. L'ancien candidat aux élections locales compte dérouler un programme pour la réélection du Président Sall qu'il considère comme un ami et un grand frère. Pour cette campagne, il compte mener des visites de proximité dans la cité du rail et des rassemblements politiques. Dès rassemblements politiques sont prévus dans son fief de Gouye Sombel, mais également dans d'autres quartiers de la commune Thiès Est. Un rassemblement est prévu à la Cité Lamy et deux autres à Angle Serigne Fallou et Hersent.



De même, El Malick Seck qui dispose d'une société immobilière sur la Petite Côte compte présenter le projet du Pôle Urbain de Thiès qu'il compte lancer après les élections présidentielles. Ce projet devrait créer 1800 logements économiques et créer un pôle de développement à partir de 2020. Sans tambours, ni trompettes, El Malick Seck a mobilisé plus de 5000 parrains pour le compte de Macky Sall à Thiès et compte apporter autant d'électeurs au Président candidat.