Thiès : El Hadji Cissé Bèye et ses sympathisants très remontés contre Idrissa Seck

Militant du parti Rewmi de la première heure pour avoir accompagné le leader Idrissa Seck depuis plus de 20 ans, El hadji Cissé Bèye et ses partisans de Thiès-Est ne savent plus sur quel pied danser. Les moults démarches opérées pour rencontrer Idrissa Seck sont restées vaines. Selon lui, "les instances du parti Rewmi à la base ne fonctionnent plus". "Beaucoup de gens m'ont conseillé de sortir du parti. Si je ne l'ai pas fait, c'est par respect à la discipline de parti. Les militants et sympathisants du parti Rewmi à Thiès-Est sont frustrés", a soutenu El Hadji Cissé Bèye. Qui gagnait souvent à chaque élection le deuxième plus grand centre de vote (École Demba Diakhaté) de Thiès-Est, après Moda Kane.

Devant ses militants venus en masse le soutenir, El Hadji Cissé Bèye a tenu à lancer une alerte au leader Idrissa Seck. "Les gens à qui on a donné un poste n'ont aucune utilité pour le parti", a-t-il déclaré.