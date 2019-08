Thiès : El Capo affecté à la direction de la police judiciaire de Dakar

La nuit du vendredi 16 août au samedi 17 août, la mort tragique de l'apprenti boulanger Amar Mafatim Mbaye avait suscité beaucoup de salive et d'encre dans la cité du rail.

En cause, le chef de la brigade de recherche de la police des Parcelles-assainies, Makha Diop, plus connu sous le sobriquet de El Capo avait été cité comme étant l'auteur de ce crime du fils de Lazaret. Les Jakartamen en avaient ainsi marre du flic aux dreadlocks dont les procédés frisent l'anormalité.

El Capo sera considéré par ces derniers comme persona non grata dans la cité du rail.

Il est donc exfiltré de Thiès, car nos sources nous renseignent qu'il est affecté à Dakar, à la direction de la police judiciaire.