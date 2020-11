L'entrée d'Idrissa Seck dans le gouvernement continue d'alimenter les débats politiques. Des responsables de l'Alliance pour la République (APR), alliés et membres de la mouvance sont presque unanimes à magnifier cette nouvelle retrouvaille Macky-Idy.







C'est dans ce même ordre d'idée que s'inscrit la sortie du membre de la mouvance présidentielle et porte-parole du cadre de concertation pour le développement de Thiès, Edouard Latouffe qui est d'avis que « le climat politique conflictuel dans lequel baignait la cité du rail depuis 2004 doit désormais faire place à une retrouvaille de toutes les forces vives pour l'intérêt unique de Thiès ».







En effet, de l'avis d'Edouard Latouffe la vision patriotique du leader du parti Rewmi Idrissa Seck doit s'inscrire dans une dynamique fédératrice. « Thiès a besoin de tous ses bras et de toute sa cohésion. Il faut une mutualisation des forces car l’heure n’est plus aux échappées solitaires mais aux grands ensembles pour relever le défi du présent et de l’avenir », a-t-il tenu à expliquer.