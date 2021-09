Thiès : Doudou Ka, le DG de AIBD SA tacle Sonko à Ziguinchor et clôt le débat sur sa gestion au Fongip.

Le directeur général de Aibd Sa, Doudou Ka, est d'avis que la jeunesse ziguinchoroise va à coup sûr porter son choix sur lui et non sur le leader de Pastef, Les Patriotes Ousmane Sonko. Il l'a fait savoir en marge de sa visite à Thiès pour soutenir les équipes ziguinchoroises qui jouent la phase nationale dans la cité du rail.



Selon Doudou Ka, même si le leader de Pastef a décidé de briguer le suffrage des électeurs à la tête de la mairie de Ziguinchor, il est presque absent de la scène politique de sa localité. "Le Pastef n'a eu d'autre choix à Ziguinchor que d'investir son leader. Mais au moment où je vous parle, je suis à Thiès pour soutenir nos jeunes. Où est-ce qu'il est? Vous ne le voyez pas! Qu'est-ce qui l'empêche de venir soutenir nos jeunes? Avant d'ajouter que "Ziguinchor a déjà choisi son futur maire. Car ses jeunes ne voteront que pour celui qui est présent à leur côté".



Doudou Ka de signaler que "le leader de Pastef a fait un transfert d’électeurs pour voter à Ziguinchor". S'agissant de la descente de l'Ige pour fouiner dans sa gestion quand il était au Fongip, le dg de Aibd SA estime que "c'est tout à fait normal". Non sans signaler que "cela entre dans le cours normal du bon fonctionnement de nos institutions..."