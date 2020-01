Thiès / Dialogue national : Malick Gakou campe le débat sur les recommandations pour les libertés et la démocratie.

"Nous n'accepterons les conclusions issues du dialogue national que si et seulement si les conditions du dialogue répondent aux recommandations pour les libertés et la démocratie du peuple Sénégalais". C'est la condition brandie par le leader du Grand Parti, Malick Gakou face à la presse au terme de sa tournée dans la cité du rail. Les conclusions du dialogue national doivent, selon Malick Gackou, donner un résultat positif pour le Sénégal. Ce résultat positif ne peut résulter, préconise-t-il, que de la volonté des acteurs du dialogue et de l'ensemble des composantes de la nation de ne ménager aucun effort pour faire du Sénégal une terre de démocratie, de libertés, de progrès sociaux, de développement économique et de paix sociale durable".