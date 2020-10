Thiès : Deux mouvements de Touba forts de plusieurs membres font allégeance à "And Suxali Sénégal Ak Habib Niang"

Deux grands mouvements politiques, Agir pour le Développement du Sénégal (ADS) et un autre mouvement ont fait le déplacement depuis Touba pour venir à Thiès faire allégeance à "And Suxxali Sénégal Ak Habib Niang". Ces deux responsables de mouvement ont fait la connaissance de Habib Niang à travers les médias et les réseaux sociaux. Ils nourrissent, tous deux, la ferme volonté de travailler à asseoir la base dudit leader dans la sainte ville de Touba pour le compte de mouvance présidentielle en vue des prochaines élections locales. "Un bienfait n'est jamais perdu".



En effet, cet adage a tout son sens puisqu'aujourd'hui des mouvements viennent d'autres contrées pour adhérer dans "And Suxxali Sénégal Ak Habib Niang" surtout quand, ceux-là viennent de Touba. Ce, soutiennent ces derniers à cause des actions sociales posées à l'endroit des populations par Habib Niang. "Ma décision de rejoindre "And Suxxali Sénégal Ak Habib Niang" n'est pas fortuite. Depuis que j'ai fait la connaissance de Habib Niang à travers les médias et les réseaux sociaux entre autres, j'ai décidé que mon mouvement le rejoigne afin de mieux renforcer "And suxxali Sénégal" au niveau de Touba. Notre crédo c'est le bien-être de la population et c'est ce lien qui nous pousse à soutenir et à accompagner un leader de sa trempe ", informe Cheikh Nar Amar qui a conduit la délégation.



Tel un Messi des temps modernes dont la seule préoccupation, c'est le bien-être sa population, Khalifa Diagne, se dit séduit par la simplicité et son humanisme avec des qualités en voie de disparition. " Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons un leader politique, nous avons entendu toute sorte de promesses mais qui n'ont jamais abouti", a-t-il déclaré.



Poursuivant, il fait savoir que "ce qui a motivé notre allégeance au leader Habib Niang n'est rien d'autre que la déférence qu'il incarne et la différence qu'il affiche par rapport aux autres hommes politiques qui utilisent la population au lieu de les servir. Nous sommes convaincus de notre choix et de notre engagement et s'il plaît au Bon Dieu nous allons l'accompagner à Touba pour faire basculer cette cité dans le camp présidentiel pendant les locales. Nous sommes convaincus que ça passera par le leader Habib Niang. C'est une promesse et nous allons nous y atteler".

Le président Habib Niang a quant lui magnifié le déplacement des deux mouvements avant de leur témoigner son engagement à les accompagner. Il a décidé d'offrir, à cet effet, aux groupements de femmes de Touba une formation dès la semaine prochaine, en plus de 100 carnets de mutuelle de santé ainsi que des masques, du gel et du savon en guise de contribution dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Une journée de partage et d'échanges qui a vu la présence de représentants des différentes cellules à Thiès et celles basées à Dakar qui étaient venus assister à la rencontre pour accueillir leurs nouveaux camarades. En outre, le président Habib Niang leur a promis une visite à Touba dans les prochains jours afin de marquer la présence du mouvement "And Suxali Sénégal Ak Habib Niang" dans la sainte ville religieuse.