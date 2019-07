Thiès : Des responsables "Apéristes" se joignent aux revendications de "Aar Li Nu Bokk" et réclament la tête de Aliou Sall.

Des militants de la mouvance présidentielle se sont, en effet, invités au rassemblement pacifique de la section de la plateforme citoyenne ''Aar Li Nu Bokk" à Thiès. Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) dans la commune de Thiès-Nord, Ndiaga Wade, a fait savoir que les populations de Diogo (Tivaouane) d'où il est originaire, sont victimes d'expropriation de leurs terres à cause des l'exploitation du Zircon". Le responsable de l'Apr à Thiès-Ouest, Gilbert Sambou, a pour sa part indiqué que "la Cour de répression illicite (Crei) doit enquêter sur la fortune de Aliou Sall, frère du Président, Macky Sall". Ces jeunes responsables sont tous les deux d'avis que l'affaire sur le pétrole et le gaz incriminant Aliou Sall est une demande sociale. Par conséquent, ces derniers estiment que tous les contrats sur les ressources naturelles et l'affaire Pétro Tim doivent être tirées au clair.