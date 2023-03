Thiès : Des responsables Apéristes invitent le Président Macky Sall à renforcer Djiby Sy pour les conquêtes à venir

Depuis qu'il a été affecté à Dakar, le fils de Oréfondé, Djiby Sy, a laissé derrière lui un grand vide dans la cité du rail. Pour preuve, selon des responsables de l'Alliance pour la République (APR) qui ont fait face à la presse, "ce natif de Oréfondé n'a jamais été sourd à l'endroit des populations de Médina Fall, Randoulène, Nguinth, Thialy, des thiessois en général". D'après le responsable de l'APR, Ousmane Bèye Diop, "Djiby Sy n'a pas pris l'attitude de rival ou d'adversaire à Thiès. C'est un homme au grand cœur, un Apériste serviable sans mesure. Camarades de parti, amis, jeunes et femmes de Thiès, Kaolack, Louga, Saint-Louis et de Oréfondé nous lançons un appel au Président Macky Sall pour qu'il renforce et accompagne Djiby Sy pour les grandes conquêtes à venir".



Dans la même veine, le coordonnateur des Patriotes de l'APR, Modou Fall, soutient que le Président Macky Sall est le candidat de la Coalition BBY en 2024." Face aux prochaines échéances qui se profilent à l'horizon, Djiby Sy fait partie des meilleurs profils pour atteindre nos objectifs. Donc nous souhaitons que vous le renforcez davantage parce qu'il a la capacité intellectuelle. Nous devons mutualiser nos forces au niveau national pour la bataille de 2024", dira Modou Fall.