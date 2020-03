Thiès : Des étudiants thiessois interpellent le maire Talla Sylla.

Le président de la coordination des étudiants thiessois (Cet) de Saint-Louis, Bambey, Sine-Saloum, Ziguinchor et de Thiès et la fédération des étudiants thiessois, ont fait face à la presse pour fustiger leur mise à l'écart sur une importante somme que le maire de ville, Talla Sylla a offert aux étudiants thiessois de Dakar. Ces étudiants ont déploré également les lenteurs notées sur la subvention et bourses allouées aux étudiants thiessois éparpillés dans les différentes universités du pays.



En effet, suite à la décision du Président Macky Sall de suspendre les cours dans les différents établissements scolaires et universités, le maire Talla Sylla a été sollicité par des étudiants thiessois de Dakar.



D'après Awa Dia, l'attachée de cabinet du maire de ville, "c'est sur une demande du président des étudiants thiessois de Dakar, nouvellement élu et qui avait sollicité le maire de ville pour les aider à rentrer chez eux. Le maire Talla Sylla leur a offert une modeste somme de 200 000 francs Cfa en guise de contribution pour la location de bus".