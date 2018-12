Thiès : Des chefs religieux créent le mouvement " Are" pour soutenir Macky Sall

À Thiès, les mouvements de soutien en faveur du président Macky Sall à l'horizon 2019 sont de plus en plus nombreux. Hier, un nouveau mouvement a été porté sur les fonts baptismaux pour faire triompher la candidature du chef de l'État à la prochaine présidentielle. Les initiateurs sont principalement des chefs religieux qui comptent travailler à la réélection du candidat sortant, Mr Macky Sall. Leur objectif étant d'unir l'ensemble des forces vives existantes à Thiès qui défendent les couleurs de l'Apr et de la mouvance présidentielle...