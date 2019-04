Thiès : Des blouses blanches de l'hôpital régional en grève depuis 14 jours

Le bras de fer entre le personnel du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène deThiès, affilié au Syndicat des travailleurs de santé et le directeur de ladite structure se poursuit, en dépit de la récente médiation faite par le secrétaire général national du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutas), Mballo Dia Thiam. Au sortir de ces échanges, la direction avait requis 24 heures pour régler la question. Que nenni! 14 jours se sont écoulés, et l'hôpital est presque à l'arrêt même si l'on sait que les médecins ne sont pas concernés par ce mouvement d'humeur. Mais, il va de soi que cette situation ne peut ne pas indisposer certains malades qui viennent de contrées lointaines.

Pour rappel, leur camarade Mansour Faye avait été redéployé par la directeur, Dr Babacar Mané. Qui estime que lorsqu'un chef de service "retire sa confiance à un agent, les gens prennent les dispositions nécessaires. C'est aussi simple que cela", avait-t-il argué. Cependant, même si l'on nous annonce que d'autres médiations sont en cours, ce sont les populations qui convergent vers ce centre hospitalier qui vont payer les pots cassés dans cette affaire.