Thiès / David Attal : « Plusieurs articles de presse indexent injustement ma société »

La publication par voie de presse accusant la Société de transformation d'alcool pur (Stap) d'être le fournisseur de la boisson alcoolisée "Jakarta" n'est pas du goût du Directeur de ladite société, David Attal. Qui a fait face à la presse pour apporter des éclaircissements. "Plusieurs articles sont sortis ces derniers jours dans la presse pour indexer injustement ma société. Je tenais à éclaircir tous les malentendus afin que ces attaques cessent", a-t-il d'emblée laissé entendre. Avant de faire savoir que "nous ne fabriquons pas de boisson alcoolisée en sachet. Depuis 2015, l'État a mis en place un format que nous respectons à la lettre. Nous ne comprenons pas pourquoi on indexe toujours la Stap". Afin de mieux protéger les jeunes, le directeur de la Stap est d'avis que les fournisseurs d'alcool doivent demander à certains acheteurs leur carte d'identité. S'agissant de ses relations avec le leader de Rewmi, Idrissa Seck, le directeur de la Stap de signaler : " Quand j'ai connu Idrissa Seck, nous étions encore des enfants. Mais je n'ai jamais fait affaire avec lui. Et, personne ne peut sortir un papier qui certifie que nous sommes associés. Et cela fait deux ans que nous nous sommes perdus de vue".