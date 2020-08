Thiès : Dame Diop annonce l'érection d'un nouveau centre de formation professionnelle.

Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, Dame Diop, a effectué une tournée au centre d'enseignement professionnel, au centre Don Bosco et au Lycée Technique de Thiès où se déroulent les examens professionnels et du baccalauréat technique.



Occasion saisie par Dame Diop pour annoncer l'érection d'un nouveau centre de formation professionnelle. Lequel, entre dans le cadre du programme de construction de 45 centres de formation initié par le Président Macky Sall qui, selon Dame Diop, a investi des milliards dans la formation professionnelle pour en faire un levier pour l'émergence de notre économie.



Le ministre Dame Diop a invité les jeunes à s'investir dans l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent jouer pleinement leur partition dans le développement économique du Sénégal et de la cité du rail en particulier.

Il s'est également dit rassuré du respect des mesures barrières en cette période de pandémie à Covid-19 avant de souhaiter pleine réussite aux élèves pendant ces examens.