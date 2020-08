Thiès / Covid-19 : Les jeunes de Siggi Jotna lancent leur plan de riposte "VUS " pour lutter contre la pandémie.

La jeunesse du mouvement Siggi Jotna de Abdoulaye Dièye vient de lancer les Vacances utiles de Siggi Jotna (Vus).



Ces jeunes comptent à travers leurs VUS sensibiliser les populations sur les mesures barrières à respecter pour lutter contre la Covid-19. Ils envisagent ainsi de distribuer 5 000 masques, d'organiser une campagne de reboisement avec l'objectif de planter 500 arbres et des journées de don de sang afin de collecter 200 poches de sang qui seront mises à la disposition de la banque de sang du centre hospitalier El hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



En effet, depuis plusieurs mois, le monde entier est bouleversé par la pandémie à Coronavirus. Au Sénégal, malgré les efforts consentis par les autorités et la mobilisation permanente du corps médical, la maladie continue de gagner du terrain, notamment les cas communautaires. Une situation due au relâchement de la population en ce qui concerne le non respect des mesures barrières. C'est fort de ce constat bouleversant qui a touché tous les secteurs de la vie active notamment celui de la jeunesse et des sports (navétanes) que la jeunesse du mouvement Siggi Jotna a décidé de s'engager avec abnégation dans la lutte contre la pandémie, mais également contre la recrudescence des cas communautaires.

D'après le responsable des jeunes de Siggi Jotna, Massaër Gaye, "nous appelons toute la jeunesse thiessoise et Sénégalaise à plus de responsabilité pour bouter la Covid-19 hors de nos frontières"