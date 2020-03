Thiès / Covid-19 : Le couvre feu « coronise » les maris volages et autres Don Juan.

Le couvre feu décrété à partir de 20 heures comme un des plans de riposte au coronavirus, est perçu par certaines femmes comme une sublime décision. Cette période n'arrange pas, en effet, les coureurs de jupons qui ne peuvent plus exceller dans leur art qu'ils exercent le plus souvent la nuit. À cause du couvre feu, le "vice" de l'infidélité s’est étiolé poussant les coureurs de jupons à broyer du noir...