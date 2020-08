Thiès / Covid-19 : Habib Niang durcit son engagement dans la lutte contre l'ennemi commun et invite les acteurs politiques et bonnes volontés à unir leurs forces.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, le président du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, s'est engagé à pérenniser son soutien envers la population thiessoise pour endiguer la maladie.



À ce titre, le leader de "And Suxxali Sénégal" a décidé de prendre des jeunes volontaires de son mouvement pour les organiser en comité de sensibilisation sur les dangers de la covid-19. "Ces jeunes volontaires auront la charge d'aller vers les populations pour discuter avec elles sur le respect des protocoles sanitaires qui sont pour le moment les seuls boucliers contre la propagation du coronavirus", confie-t-il, soulignant que " aujourd'hui, la situation demande une autre approche dite communautaire pour la simple et bonne raison que les cas communautaires sont devenus incontrôlables et que la région n'est pas épargnée du fait de sa position de point de transit pour les nombreux voyageurs".



Compte tenu de cet état de fait, Habib Niang estime qu'il est nécessaire d'accentuer la sensibilisation auprès des populations pour davantage les inciter à s'approprier les gestes barrières pour se protéger de la Covid-19. "Je ne ménagerai aucun effort dans la sensibilisation car à l’état actuel des choses, seul l'engagement communautaire pourra nous aider à sortir de cette crise mondiale. En tant qu'acteur politique et allié du Président Macky Sall, il est de mon devoir de participer activement dans la sensibilisation communautaire", informe-t-il.



Le leader de "And Suxxali Sénégal" a également invité les bonnes volontés et les acteurs politiques à faire de même pour gagner le combat contre l'ennemi commun.