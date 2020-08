Thiès / Covid-19 : Des ingénieurs en herbe créent un prototype désinfectant pour lutter contre la pandémie

Des élèves ingénieurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont créé une cabine désinfectante pour participer à l'effort de guerre dans la lutte contre la Covid-19. Le dispositif est composé de trois systèmes : un distributeur de gel hydroalcoolique, un terminal muni d'un appareil de reconnaissance faciale qui mesure la température corporelle et un appareil pour désinfecter les habits. Ces jeunes talents qui veulent multiplier ce prototype au niveau des marchés, des services sanitaires, mosquées, dans tous les lieux publics qui sont fréquentés et même pendant les grands événements religieux. Ils lancent un appel au Président Macky Sall pour pouvoir démultiplier ce prototype. D'après le coordonnateur du projet, Cheikh Thiam, "nous invitons le Président Macky à soutenir les jeunes qui, aujourd'hui, veulent entreprendre des projets bénéfiques pour l'émergence du pays et qui n'ont pas les moyens".