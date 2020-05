Thiès / Covid-19 : 44 guéris, 54 sous traitement, les 516 cas contacts de Thor testés négatifs.

La situation de la maladie du covid-19 à Thiès semble se stabiliser peu à peu. Thiès avait atteint la barre des 100 cas positifs au coronavirus et avait enregistré deux décès.

Le village de Thor dans la commune rurale de Diender ne compte plus de malade au covid-19. Les 516 cas contacts de la commerçante de Diender sont tous revenus négatifs.

Ce jeudi dernier, les populations de Thor s'étaient rebellées contre les forces de l'ordre. En effet, ces dernières, ayant marre d'être indexées, ne cautionnaient plus la présence des forces de l'ordre. Une situation assez tendue avec comme résultante un chaud face-à-face entre populations et forces de l'ordre. Pour éviter toute anicroche avec ces populations, les forces de l'ordre avaient alors battu en retraite.

Ainsi, depuis 7 jours aucun cas positif au covid-19 n'a été enregistré dans le district sanitaire de Pout. Selon le médecin chef régional, le Docteur El Hadj Malick Ndiaye, "44 sont guéris du coronavirus et 54 sont sous traitement".