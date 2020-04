Thiès / Covid-19 : 2 cas communautaires (un à Tassette, un dans la ville) et cinq cas contacts.

Les chiffres s'allongent de jour en jour à Thiès. Ce jeudi, 2 cas communautaires dont un à Tassette, un dans la ville et cinq cas contacts viennent de s'ajouter à longue liste de malades atteints du coronavirus. Certaines personnes ayant été en contact avec des porteurs du virus sont mises en quarantaine chez elles, les autres dans un Hôtel de la place.



Malgré la décision du Préfet et du gouverneur de retourner les talibés à leurs parents d'origine, on rencontre chaque jour et à tout moment ces jeunes bouts de bois de Dieu qui continuent de squatter les rues sur ordre de leur marabout.



Dans les marchés, on dénote un manque de respect notoire des règles-barrière entre commerçants et clients (Marché Mbekeunté, Grand-Thiès et Moussanté).



"Il est très probable que Thiès enregistre de nouveaux cas de covid-19", avait lancé le médecin chef de région, le Docteur El Hadj Malick Ndiaye. Depuis, le chiffre du nombre de malades au covid-19 ne cesse de gonfler...