Thiès / Covid-19 : « Nous avons constaté avec regret pendant la journée, qu'il y a des groupuscules qui ne respectent pas les mesures barrières » (Mouhamadou Moustapha Ndao)

La région de Thiès ne compte plus de cas malade au coronavirus. Mais cette stabilisation de la situation n'a pas empêché le gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao, de tirer la sonnette d'alarme. "Nous avons constaté avec regret pendant la journée, qu'il y a des groupuscules qui ne respectent pas les mesures barrières", s'est-il indigné. Il l'a fait savoir lors de la réception de kits d'hygiène estimés à trois millions francs Cfa en plus de trois millions francs Cfa offert par le Khalife de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck en guise de participation au plan de lutte contre le covid-19. Selon lui, le respect des mesures barrières comme le port du masque, la distanciation, l'évitement des rassemblements entre autres, constitue l'unique recours contre la propagation du coronavirus quand on sait la précarité de la situation avec cette maladie. "Chaque citoyen doit-être son propre gendarme dans cette lutte contre la maladie", a laissé entendre Mouhamadou Moustapha Ndao...