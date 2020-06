Pour répondre à l'appel du Président Macky Sall et des autorités académiques, dans cette reprise des cours mais aussi aux familles vulnérables, l'honorable député, Abdou Mbow a offert des kits d'hygiène (50 Thermoflash, 3000 masques et du gel hydroalcoolique) aux élèves de la commune de Thiès-Est et 100 kits alimentaires pour appuyer des ménages vulnérables dans ce contexte de covid-19. Chaque kit alimentaire est composé de 50 kg de riz, d'un paquet de 5 kg de sucre, d'un paquet de 6 savons et de 5 litres d'huile.



L'honorable député en a profité également pour régler la facture d'eau de l'école élémentaire Abdoulaye Yakhine qui s'élevait à 800 mille francs CFA. Abdou Mbow est aussi revenu sur la responsabilité de l'Etat dans la reprise des cours prévue ce jeudi 02 juin 2020. Selon lui, sur les 3 millions d'élèves, seuls 500 mille vont reprendre les cours. C'est à ce titre qu'il dira : "L'Etat a pris des mesures très sérieuses pour sécuriser, tous les apprenants qui vont reprendre les cours dans ce contexte de covid-19".