Depuis que le covid-19 est réapparu à Thiès avec la contamination d'un talibé, les autorités ont décidé de les renvoyer à leurs parents d'origine. Seulement, même si certains serignes daara se sont pliés à la volonté des autorités, des talibés circulent toujours dans les marchés et rues de la ville.



En marge de la cérémonie de remise de 15.000 masques aux populations, le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, s'est prononcé sur la situation.



Selon lui, il faut une démarche inclusive. "Les autorités doivent mettre en avant le dialogue. Il faut sensibiliser les serignes daara pour qu'ils soient conscients des risques et du danger qu'eux et leurs talibés encourent avec cette maladie", a-t-il tenu à expliquer.



Toujours dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le leader de "And Suxxali Sénégal" a contacté 1.500 tailleurs pour la confection de 30.000 masques destinés aux populations. Habib Niang vient de distribuer le premier lot de 15.000 masques à travers le slogan "Chaque maison 15 masques".



Une initiative saluée par les tailleurs qui ont remercié Habib Niang d'avoir choisi les fils de Thiès pour confectionner ces 30.000 masques pour les thiessois. Le président du Forum islamique pour la paix, Ahmed Saloum Dieng qui a pris part à la cérémonie, s'est dit très honoré de l'engagement de Habib Niang auprès de sa population...