Thiès / Covid-19 : « Des mariages volent en éclats parce que leurs maris musiciens n'ont plus les moyens » (Macoumba Diaw)

Les artistes musiciens de la cité du rail traversent des moments difficiles. Ces derniers sont impactés par la fermeture des salles de spectacle et de loisirs à cause de la pandémie de covid-19. Ces mesures prises à leur encontre a plongé leurs vies dans une situation indescriptible. D'après le président de l'Association régionale des musiciens de Thiès, Macoumba Diaw, "des mariages volent en éclats parce que leurs maris musiciens n'ont plus les moyens." Les artistes musiciens qui espèrent pouvoir continuer de nourrir leurs familles lancent un appel au gouvernement. Car selon eux, ils peuvent continuer de vivre leur art tout en respectant les mesures barrières dans les restaurants et autres lieux de loisirs.