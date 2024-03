Thiès / Contentieux autour de l'auditorium : "J'espère que l'université va coopérer...il y a des problèmes très sérieux sur le site..." (Dr Babacar Diop)

À l'occasion de la session du conseil municipal de la ville de Thiès, axée sur des virements de crédit et d'autorisations spéciales, le maire s'est encore prononcé sur l'affaire relative à l'auditorium actuellement occupé par l'université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT).

Selon le docteur Babacar Diop, l'infrastructure appartient à la ville de Thiès et la logique voudrait qu'elle lui soit restituée. "Une chose est actée. Le titre foncier appartient à la ville de Thiès. L'édifice appartient à la ville de Thiès. Il était question d'accompagner l'université pour une année, à deux. Le temps de permettre à l'université de regagner ses propres locaux", a informé l'édile local répondant ainsi aux questions des journalistes.

Le maire qui n'a pas voulu s'épancher sur cette affaire, a toutefois ajouté ceci : "Aujourd'hui, un constat est fait, il y a des problèmes très sérieux sur le site... Nous voulons récupérer le palais des congrès communément appelé l'auditorium. Le conseil municipal est décidé à récupérer ce palais des congrès et j'espère que l'université va coopérer..."

Avant de conclure : "Ce serait dommage très sincèrement si cette affaire devait encore être source de polémique inutile dans la ville... Nous avons fait preuve d'ouverture pendant tout ce temps..."

À rappeler qu'un arbitrage avait été sollicité et obtenu auprès du président de la République. Et sur ses instructions, les différentes réunions qui avaient été tenues à la primature, avaient permis d'arriver à un consensus, d'après le maire. Des propos qu'il a d'ailleurs réitérés lors d'une rencontre avec les journalistes de Thiès en juin 2023 placée sous le thème "l'État de la ville : projets et perspectives."