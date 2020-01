Thiès / Collision entre Jakarta et camion : Le client Badara Ndiaye (50 ans) décède sur le coup.

Une collision entre une moto-taxi Jakarta et un camion s'est produite au quartier Mbour 1 entre le rond-point Mbour1 et le rond-point Concorde près de tableau Sœurs. Le client de la mototaxi, Badara Ndiaye (50 ans) est décédé sur le coup. Le conducteur de la moto-taxi, Omar Faye (22 ans) s'est en sorti avec une fracture au fémur et un trauma crânien. Les deux victimes ont été transportées au centre hospitalier Amadou Sakhir Ndièguène.