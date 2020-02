Thiès / Cleaning Day : Ndèye Tické Ndiaye Diop mobilise l'APR derrière la vision du Président Macky Sall pour un "Sénégal Zéro déchet"

Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop a organisé un grand "cleaning Day" sur l'avenue Caen et au niveau du marché Grand. Presque tous les leaders de la mouvance présidentielle, le maire de ville Talla Sylla, des militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakar (Bby) ont répondu présents à ce grand appel du porte-parole du gouvernement afin que le programme zéro déchet du Président Macky Sall soit une réalité. Ndèye Tické Ndiaye en a appelé tous les citoyens à s'approprier la vision du Chef de l'État. Mais également, elle a invité les thiessois à éviter de lancer à tout va des déchets. Ce, explique-t-elle, pour que la cité du rail soit la plus propre ville du Sénégal.