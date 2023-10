Thiès / Cité Ballabey Sargal Macky : Massaly débloque les moyens pour financer l'événement, salue l'abnégation de Ndèye Awa Mbaye derrière Amadou Bâ et lance un énième appel à ses camarades de BBY

"Rendre à César ce qui lui revient de droit est une valeur cardinale chez les gens dignes". C'est l'avis du président du parti Union pour une nouvelle République (UNR), Mohamed Lamine Massaly qui prenait part à la cérémonie de Sargal dédiée au Président Macky Sall par la coordination des femmes de la cité Ibrahima Sarr (ex Ballabey).

Une fort belle manière pour le président de l'UNR, Mohamed Lamine Massaly de rendre hommage aux femmes de la cité Ballabey et au Président Macky Sall qui a respecté sa parole en cédant aux populations occupant des maisons de Ballabey, leurs titres d'occupation. Pour avoir été sollicité par des organisateurs de la cérémonie de Sargal, Mohamed Lamine Massaly n'a pas lésiné sur les moyens en prenant en charge tout le budget de la logistique. Il a aussi saisi l'occasion pour lancer un appel à ses camarades de la même coalition afin de les inviter à l'unité et à la mobilisation. " J'aimerais juste vous rappeler que l'heure est à l'unité et la consolidation de toutes les forces vives dans la coalition BBY. Le Président Macky Sall de par son bilan et ses réalisations est quitte avec le Sénégal. Il a rempli avec brio sa mission. Maintenant, si nous voulons traduire sa vision éclairée avec le candidat désigné Amadou Bâ, il faudra accompagner ce dernier de manière sincère pour une victoire future, car nous avons un bilan béton. Pour ce faire, il faudra proscrire de notre démarche toute querelle intestine et à nous la victoire dès le premier tour à la présidentielle 2024", a déclaré Massaly qui adresse ses vives félicitations à Ndèye Awa Mbaye pour l'engagement, l'attachement et l'abnégation dont elle fait inlassablement montre derrière le Président Macky Sall...