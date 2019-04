Thiès / Cem Mbour 2 : La marraine Binetou Fall Lam invite les parents et le corps professoral à inciter les enfants à beaucoup lire.

Le Collège d’enseignement moyen (Cem) de Mbour2, a organisé une journée de l'excellence en faveur de ses meilleurs élèves et de sa miss mathématiques régionale 2019, Ndèye Mbow Sall. Qui souhaite remporter le prix national de miss mathématiques. En effet, pour cette présente édition du Cem Mbour 2 qui fait partie des meilleures écoles de Thiès, le nombre de primés est plus représentatif chez les filles que chez les garçons. La marraine, Binetou Fall Lam en a profité pour lancer un message fort aux parents et au corps professoral. " J'exhorte les parents et les professeurs à orienter les potaches dans la voie de la lecture. Les potaches doivent lire les œuvres au programme, mais aussi faire des recherches pour approfondir leurs connaissances intellectuelles", a-t-elle confié.