Thiès / Célébration 1er mai : Vers une meilleure collaboration entre travailleurs sénégalais et chinois

En prélude à la célébration du fête du 1er mai, l'entreprise China Road and Bridge Corporation (CRBC) Sénégal SARL a organisé à Thiès, une fête en l'honneur de l'Amicale des employés sénégalais et chinois de Dakar et Thiès. Une première depuis l'arrivée de la Crbc au Sénégal en 2016 et, qui devra marquer le début d'une nouvelle ère, dans la collaboration sino-sénégalaise, basée sur le raffermissement des liens entre les deux peuples. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ils ont laissé le slogan : "Accroissons la compréhension mutuelle entre les deux peuples par la construction de routes et de ponts".