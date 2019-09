Thiès : C.A. Mbow 13 ans, rentre enfin chez lui après 3 jours passés à "Osiwa & Partners"

La famille Mbow, résidant à Diakhao, a poussé un grand ouf de soulagement. En effet, leur fils dont la disparition avait suscité beaucoup d'inquiétude, vient de rentrer au domicile familial sain et sauf après trois jours passés loin de ses parents. Cependant, l'enfant de près de 13 ans est revenu de chez lui, le crâne rasé et avec une casquette sur laquelle il est inscrit : "Non aux abus : Respect des droits des migrants" et une clé au milieu : "Osiwa & Partners". Ce qui a créé une vague d'interrogations quand on sait qu'ils ont gardé C.A. Mbow pendant trois jours avant de le déposer en centre ville où ils l’avaient trouvé...