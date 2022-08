Thiès / Bras de fer entre l'UIDT et la mairie de ville : L'AMS se solidarise et soutient le Dr Babacar Diop.

Depuis des semaines déjà, le torchon brûle entre les autorités administratives de l'Université Iba Der Thiam de Thiès et la mairie de ville. Pour cause, les deux institutions réclament chacune les bâtiments dénommés "Auberge des jeunes" et "Auditorium".



Devant cette situation plus ou moins déconcertante, l’Association des Maires du Sénégal (AMS) a également sorti un communiqué pour "exprimer sa solidarité et son soutien au maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop à propos de l’occupation du TF 6000/TH sis à Thiès Randoulène Nord".



Selon la note de l'AMS, "cet espace foncier a fait l’objet d’une acquisition par la ville de Thiès auprès de la SIDEC à l’époque et c’est en mai 2010 que sur demande du Ministre en charge des collectivités territoriales, et pour mettre fin à une tension à l’Université de Thiès, que la ville de Thiès a mis à la disposition de la Coordination des Étudiants de Thiès ce terrain à titre provisoire".



Il poursuit : "Cette propriété de la ville de Thiès sur le TF 6000 ne souffre d’aucun doute puisqu’elle est attestée par un état de droits réels délivré par le Conservateur de la propriété et des droits fonciers de Thiès". Fort de ce constat, "l'AMS invite les autorités universitaires et les syndicats de l’Université de Thiès à privilégier la concertation responsable avec la municipalité de Thiès afin de conjuguer leurs préoccupations avec les projets de la ville et aboutir à une formule d’occupation de cet espace qui aille dans le sens des intérêts des citoyens de Thiès".



"L'AMS exhorte à la sérénité et à la responsabilité dans cette affaire, ce malentendu ne pouvant pas se régler par presse et déclarations interposées", conclut le communiqué.