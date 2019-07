Thiès / Augustin Tine : « Je suis surpris de l’attitude méchante de Abdoul Mbaye vis-à-vis du Président Macky Sall »

Le débat sur le pétrole et le gaz continuent toujours d'alimenter les discussion depuis que la BBC a fait un reportage incriminant Aliou Sall, frère du Président de la République. La coordination départementale de Thiès a organisé une conférence sur le pétrole et le gaz pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce sujet qui défraie la chronique. Occasion saisie par le maire de Fandène, Augustin Tine et ministre conseiller du Président de la République pour revenir sur le rapport de l'Inspection générale d'Etat (Ige), lequel, soutient-il, n'est jamais parvenu au Président de la République. "Je suis un peu étonné que les gens parlent de ce rapport qui n’est pas parvenu au Président, Macky Sall. Ils veulent tout simplement jeter l’opprobre sur quelqu’un qui travaille à faire de ce pays, un pays émergent", a laissé entendre Augustin Tine. Qui dans un autre registre se dit surpris de l'attitude de l'ancien ministre Abdoul Mbaye. "Je suis surpris de l’attitude de l’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye. Je ne peux pas imaginer aujourd’hui, cette attitude méchante qu'il a vis-à-vis du Président de la République", a-t-il déploré. Et d'ajouter : "Aujourd’hui. je me rends compte que l’homme que j’avais connu il n’y a pas longtemps est tout à fait différent de ce qu’il est effectivement".