Thiès - Augmentation de salaires, affiliation aux institutions sociales... : Les travailleurs de l'autoroute Ila Touba expriment leurs attentes

Les travailleurs des différentes sociétés ou entreprises exerçant côte-à-côte sur l'autoroute Ila Touba, ont célébré ce jeudi la fête du travail. Une occasion pour eux d'exprimer leurs doléances relativement à leurs conditions de travail.

Les doléances portent d'abord sur " l'augmentation des salaires pour tous les travailleurs compte tenu du coût de la vie, le renforcement du personnel en nombre et en qualité, mais priorité aux anciens, des séances de formation et de renforcement de capacités, une infirmerie et un médecin d'entreprise à l'instar de toutes les autres entreprises, une convention collective commune des travailleurs des autoroutes avec la prise en compte de l'effectivité des nouveaux métiers innovants, l'octroi de la prime de transport à tous les ayants-droit", a déclaré Alpha Diaw, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des autoroutes du Sénégal, qui a également parlé au nom du secrétaire général de la SNTC / BTP, le syndicat national des travailleurs de la construction et des bâtiments.