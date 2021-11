Thiès / Année scolaire 2021-2022 : Des élèves du Cem Amadou Coly Diop en grève contre la fermeture de leur établissement scolaire.

Après être restés plus de quinze jours sans faire cours, les élèves du Cem Amadou Coly Diop ont décidé de faire sortir les élèves des écoles voisines (les Cem Jules Sagna, Ousmane Ngom et l'école élémentaire Annexe Malick Sy) pour montrer leur colère.



En effet, à cause de l'état de vétusté des bâtiments de leur établissement, ces apprenants ont été ventilés dans ces différentes écoles voisines pour suivre leurs cours. Ce que ces élèves refusent catégoriquement.



Des parents d'élèves venus inscrire leurs enfants n'ont pu le faire car, renseignent-ils, certaines salles de classe de l'école élémentaire Annexe Maclick Sy devaient accueillir des élèves du Cem Amadou Coly Diop. Qui aujourd'hui, tiennent coûte que coûte à faire leurs cours ensemble mais pas dans ces "conditions qu'ils jugent louches".