Thiès / Alou Kagne : Un choc entre trois véhicules fait un mort et 35 blessés.

Un grave accident s'est produit sur la route nationale à hauteur de Alou Kagne vers la sortie de Thiès. Il s'agit de deux bus qui transportaient des passagers pour Touba et d'un véhicule particulier. Bilan un mort et 35 blessés. Les sapeurs-pompiers ont acheminé le corps sans vie et les blessés à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.