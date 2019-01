Thiès : Alioune Sarr, ministre du commerce, enrôle dans l’AFP un mouvement de plus de 1000 jeunes et femmes.

Après Saint-Louis, M. Alioune Sarr, Ministre en charge du Commerce, par ailleurs, Maire de la Commune de Notto Diobass enrôle dans l’AFP un grand mouvement de jeunes et femmes. Ce grand mouvement dénommé A.D.A.S (Ande Dolёl Alioune Sarr) est implanté, dans les communes de Thiès et dans la Banlieue Dakaroise, notamment à Pikine. À cet effet, un méga-meeting a été organisé à Keur Mame El Hadj de la ville de Thiès où le premier magistrat de la commune de Notto a promis de renforcer la capacité des jeunes et femmes membres dudit mouvement pour la promotion de l'entrepreneuriat...