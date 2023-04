Thiès/Aïd El Fitr : Mbaye Guèye EMG invite les responsables politiques de tous bords et les guides religieux à être des ambassadeurs de la paix

Comme chaque année et grâce à la volonté divine, Mbaye Guèye EMG, a effectué la prière des deux rakaas de l'Aïd El Fitr à la mosquée sise au quartier Médina Fall où il a grandi. Il a saisi l'occasion pour magnifier le sermon de l'imam en direction de la paix et de la stabilité du pays. selon lui, "tous les Sénégalais sont impliqués et doivent cultiver cette paix".

Il précise que nos guides ont beaucoup joué sur la stabilité dans la sous région. Mbaye Guèye EMG a tenu à lancer un appel à tous les responsables politiques, le pouvoir et les guides religieux à être des ambassadeurs de la paix. Il a prié pour que le Sénégal continue de s'inscrire dans cette dynamique pour l'intérêt général de la nation...