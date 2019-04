Thiès : Ahmet Saloum Dieng invite l'État à créer une institution chargée des affaires religieuses

Le président du Forum Islamique pour la Paix, Ahmed Saloum Dieng qui promeut l'harmonie sociale dans l'unité, la stabilité en Afrique et dans le monde, est d'avis que "le Sénégal doit avoir une institution chargée de gérer toutes les questions d'ordre religieux". Il l'a fait savoir face à la presse.

Le président du Forum Islamique a également félicité le président de la République suite à sa réélection et surtout sur son choix de gouverner avec des jeunes et des femmes "compétents". Il s'est aussi prononcé sur la récente visite au Sénégal du Président Égyptien, Al Sissi. Selon lui, " cela va permettre aux deux pays, d'enclencher sur le plan économique un nouveau départ".

Il a notamment invité la communauté internationale, les Nations Unies et l'Union Africaine à œuvrer pour la paix en Lybie...