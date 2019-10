Thiès : Ahmed Saloum Dieng magnifie la participation des autorités Sénégalaises, étrangères et de la communauté mouride à l'inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinaan

L'inauguration de la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest, Massalikoul Jinaan a vécu. Plusieurs autorités étrangères d'Afrique et des différents coins du monde ont rallié en effet, la capitale Dakaroise pour assister à cette belle cérémonie. Des moments forts de communion des différentes confréries ont émaillé cet événement. Lequel a également permis au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, de sceller le pacte de la réconciliation entre Maître Abdoulaye Wade et le Président Macky Sall.

D'après le président du Forum islamique pour la paix, Ahmed Saloum Dieng, "il y aura un institut de recherche sur le soufisme à la grande mosquée Massalikoul Jinaan et une salle de conférence de trois mille à cinq mille places pour accueillir les différentes rencontres musulmanes..."