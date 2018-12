Thiès / Affrontements imminents avec les forces de l'ordre : Les cheminots de Dbf bloquent les différents accès du train

Fatigués d'attendre la réaction de l'État du Sénégal pour la relance des activités du train, les cheminots de Dakar Bamako ferroviaire (dbf) ont pris la décision au moment où nous écrivons ces lignes, de barrer la voie ferroviaire pour interdire de force la circulation sur les rails.



Sur les lieux, les forces de l'ordre ont commencé de leur côté à faire le quadrillage et à identifier les cerveaux de ce mouvement d'humeur.



Les Cheminots de Dbf exigent des deux États (Mali et Sénégal) la mise à disposition de la somme demandée qui s'élève à 20 milliards de Fcfa et le paiement immédiat de 2 mois d'arriérés de salaire. Ils ont prévu un sit-in tous les jours au niveau de la direction à Thiès...