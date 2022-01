Thiès / Affaire Qnet : Arrestation de 14 escrocs de « Infinity millennials »

Au moment où l'on croyait que l'affaire Qnet avait été réglée dans la cité du rail, cette bande de cybercriminels qui a changé son nom en "Infinity millenials", s'est réinstallée au quartier Thially pour continuer d'escroquer des jeunes en leur faisant croire monts et merveilles.



Grâce à la nouvelle section de recherches de la gendarmerie récemment installée à Thiès, 14 personnes viennent d'être interpellées. Deux d'entre elles ont d'abord été arrêtées le vendredi 14 janvier 2022 et déférées devant le parquet. Douze autres délinquants du cyberespace ont été arrêtés ce jeudi 27 janvier 2022 et mis en garde à vue à la brigade de recherches de la gendarmerie.



D'après le communiqué du Haut commandement de gendarmerie nationale parvenu à Dakaractu, "les malfaiteurs utilisaient une plateforme pour appâter leurs victimes en leur faisant croire qu'elles avaient obtenu un emploi dans une entreprise sous réserve du versement de la somme de 550 000 FCFA en guise d'inscription". Toujours d'après le communiqué, une somme estimée à 6 446 450 FCFA a été saisie durant cette opération".



Leurs victimes, pour la plupart, viennent de la sous région. Selon notre source, ces victimes grugées et totalement dépouillées, squattaient même le soir les maisons du quartier quémandant les restes à manger. Selon le communiqué toujours, "ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie faisant appel à l'épargne publique et complicité".



À rappeler que le directeur commercial en Afrique de l'Ouest de Qnet, Birame Fall avait été interpellé à Thiès en juin 2019 et déféré devant le parquet, mais l'on ne sait toujours pas comment il s'en est sorti. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire est pendante devant la justice et les victimes n'arrivent toujours pas à rentrer dans leur fonds. Nous y reviendrons...