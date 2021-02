Thiès / Affaire Pathé Baldé et Cie à Saly : Les coupables écopent de 8 ans de réclusion criminelle.

Pathé Baldé, frère du célèbre lutteur Ama Baldé et ses camarades ont été jugés coupables et écopent d'une peine de 8 ans d'emprisonnement. Le délibéré a été rendu, ce 10 février 2021 par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès.



Pathé Baldé et ses camarades, Nar Bâ Fall, Samba Diouf et Ibrahima Ndiaye étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes, de violence et de moyen de locomotion. La chambre criminelle a retenu le délit d'association de malfaiteurs et a disqualifié les délits de vol en réunion avec usage d'arme et de véhicule en vol en réunion avec port d'arme et usage de véhicule pour Pathé Baldé, Nar Bâ Fall, Samba Diouf sauf pour le chauffeur Ibrahima Ndiaye. Qui est disqualifié des faits de vol en réunion avec port d'arme et usage de véhicule en complicité de ces chefs.



Les faits remontent à la nuit du 9 au 10 février 2017. Ces derniers avaient été accusés d'avoir arraché le sac d’un couple d'européens qui contenait des bijoux, dont une chaîne en or sertie de diamant et 40 mille francs Cfa, devant la résidence de Plein Sud 2 à Saly.



Devant la barre, le 9 décembre 2020 dernier, les quatre malfrats avaient tous nié les faits et le procureur avait requis 15 ans de réclusion criminelle. Les coupables ont écopé de huit ans d'emprisonnement ferme et devront encore attendre cinq longues années à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès pour être éventuellement libres.